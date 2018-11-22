مصر | ضبط أفريقي خلال إعادته أجهزة كمبيوتر سرقها و3 آخرين من مول بمدينة نصر

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على أفريقي أثناء إعادته أجهزة كمبيوتر سرقها بالاشتراك مع 3 آخرين من داخل مول بمدينة نصر.

وتلقى ضباط مباحث تأمين الفنادق والمعين لتأمين محور فنادق سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بضبط لص داخل محل بمول سيتي ستارز، وبالانتقال تم التقابل مع المبلغ ويدعى "محمد. ع"، 33 سنة، مدير المحل وقرر أنه طلب من أحد عمال النظافة الخاصين بالمول ويدعى سنتينو دنج، 21 سنة، "يحمل الجنسية الأفريقية" التوجه للمخزن الخاص بالمحل عمله الكائن بذات المول لإحضار 8 أجهزة كمبيوتر " لاب توب " وتسليمهم بالمحل إلا أنه قام بالاستيلاء عليهم وفر هاربا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68674 لسنة 2018م جنح مدينة نصر أول وحضر المتهم من تلقاء نفسه وبحوزته 5 جهاز كمبيوتر " لاب توب " من متحصلات الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "إبراهيم.م"، 35 سنة، سائق بشركة للاستيراد والتصدير، و"محمد.ع"، 33 سنة، عامل بذات الشركة، و"مصطفى.ا"، 16 سنة، عامل بذات الشركة.

وقرر أنه عقب استيلائه على أجهزة الكمبيوتر المشار إليها استعان بباقي المتهمين لنقل المسروقات خارج المول باستخدام السيارة رقم ط ل ب 576 ماركة تويوتا نقل " صندوق مغلق " والخاصة بالشركة عملهم مقابل تحصلهم على مبلغ مالي عقب التصرف في المسروقات بالبيع، وأمكن ضبط باقي المتهمين وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.

وتم بإرشادهم ضبط عدد 3 جهاز كمبيوتر " لاب توب " المستولى عليهم داخل السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال تواجدها بجراج المول، وبسؤال المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.