أخبار مصر | "المهندسين": السبت ندوة حول معايير السلامة في استخدام المركبات وصيانتها

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تعقد لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، ندوة حول معايير السلامة في استخدام المركبات وصيانتها. ومن المقرر عقدها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءا، بمقر النقابة العامة 30 شارع رمسيس - القاهرة.

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