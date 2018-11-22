أخبار مصر | نائب وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" كان يعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" كان يعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية، إنه من غير المعقول أن يستمر شخص في تلقي دعم نقدي مدى الحياة.

وأضافت نيفين القباج، خلال كلمتها بمؤتمر التضامن بمناسبة مرور 3 أعوام على برنامج تكافل وكرامة، اليوم، أن المستحق للدعم النقدي بصفة مستمرة هم غير القادرين عن العمل أو ذوي الإعاقة وتصل نسبة عجزهم لدرجة كبيرة تجعلهم غير قادرين على العمل.

وأشارت، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" كان يعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة آثار الفقر الشديد والحماية منه، وأنه سيعمل في الفترة القادمة على الاستثمار في رأس المال البشري والدخول التدريجي لسوق العمل.

وقدمت "القباج"، برنامج "فرصة" باعتباره امتداد لبرنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أنه برنامج يتيح فرص للتوظيف والتدريب وسط الفئات القادرة على العمل، مؤكدة أنه تقدمت 6 ملايين أسرة إلى الآن للحصول على دعم "تكافل وكرامة" وتم قبول 2 مليون منهم، موضحة أن الأسر التي لا تنطبق عليها شروط الدعم هي الأولى بتوفير فرص العمل.

وأكدت، أن هناك تمييزا إيجابيا لذوي الإعاقة من الأشخاص القادرين على العمل، حيث يوجد جمعيات أهلية تعمل على توظيف ذوي الإعاقة، موضحة أن برنامج "فرصة" يؤهل لسوق العمل ويوفر فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص ويوفر فرص إقراض لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع مراعاة الشمول المالي والاحتواء التكنواوجي والمعلوماتي.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

