أخبار مصر | "التعليم" تكشف حقيقة تبرع رجل أعمال ببناء 1000 مدرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تكشف حقيقة تبرع رجل أعمال ببناء 1000 مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الإعلامي، ما تردد في بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم‏.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم‏ والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تتلق أي تبرعات من أي رجل أعمال بشأن تبرعه ببناء عدد من المدارس لصالح الوزارة, موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة, وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني في هذا المشروع.

وأضافت الوزارة، أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع في بناء مدارس جديدة في إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021, بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات "الصباحية والمسائية" في بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المباني وتجديدها وكذلك توفير فصول تربية خاصة.

