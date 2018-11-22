أخبار مصر | الحكومة تنفي غلق المتحف المصري بالتحرير عقب افتتاح "الكبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي غلق المتحف المصري بالتحرير عقب افتتاح "الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بغلق المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها عارية تماماً من الصحة، وأن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحاً لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعي دون أي تأثر بافتتاح المتحف الكبير حيث سيعمل المتحفان معاً، موضحة أن مبني المتحف المصري بالتحرير يعد أثراً في حد ذاته وأحد المعالم ‏الفريدة بالقاهرة يأتي لزيارته ‏السائحين من جميع دول العالم، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد ‏في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة ‏والإضرار بالسياحة المصرية.‏

وأضافت الوزارة أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 116 عاماً على إنشاء المتحف المصري بالتحرير، وكان من ‏أهم مظاهر هذه الاحتفالية افتتاح سيناريو العرض المتحفي الجديد لكنوز يويا ‏وتويا الأثرية- أجداد الملك ‏‏"اخناتون"- والتي ستحل، هي وكنوز تانيس الملكية، محل ‏مقتنيات الملك توت عنخ آمون عقب نقلها إلى المتحف المصري الكبير ‏قُبيل افتتاحه عام ‏‏2020.‏