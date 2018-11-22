أخبار مصر | نقابة الصيادلة بالمنوفية تفتح أبوابها لمطوري "الإكلينيكية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصيادلة بالمنوفية تفتح أبوابها لمطوري "الإكلينيكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نقابة الصيادلة بالمنوفية توافد للمتدربين من الصيادلة، على برنامج "تطوير التطبيق للصيدلة الإكلينيكية" بالمحافظة، والذي تنظمه إدارة الصيدلة الإكلينيكية برئاسة الدكتور أحمد طنطاوي، تحت رعاية الدكتور نصيف الحفناوي وكيل الوزارة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة رئاسة الدكتورة رشا زيادة، وإدارة الصيدلة بالمنوفية رئاسة الدكتورة سعاد الزاغ، بالتعاون مع كلا من نقابة الصيادلة بالمنوفية، ومستشفيات جامعة المنوفية، والتأمين الصحي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد طنطاوي، إن النقابة استقبلت أكثر من 200 صيدلي إكلينيكي من محافظة المنوفية ومحافظات الشرقية والغربية، فى مختلف قاعات المحاضرات بالمبنى فى آن وأحد، ضمن البرنامج التطويري للصيدلة الإكلينيكية بمحافظة المنوفية.

حضر التدريب الدكتور معاذ مسعود مسئول الصيدلة الإكلينيكية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، الدكتور امير شومان أخصائي العناية المركزة بالقصر العيني، الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، الدكتورة مني فاروق مفتش الصيدلة الإكلينيكية، الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وأعضاء مجلس النقابة، حيث شهد اليوم تعدد المحتوى التدريبي واختلاف الشرائح المستهدفة من الصيادلة الإكلينيكيين، حيث يضم البرنامج صيادلة اجتازوا اختبارات التأهيل للممارسة الإكلينيكية، وأعضاء بفريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المحافظة لرفع الكفاءة وتطوير الممارسة الإكلينيكية.

وأضاف أن التدريب يتم من خلال خبراء الصيدلة الإكلينيكية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وأساتذة الجامعات وفريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، ويهدف إلى رفع مستوى الاستفادة من الممارسة العملية للصيدلة الإكلينيكية وتطويعها لرفع كفاءة المنظومة الصحية، وتوفير الوقت والجهد والنفقات المالية ببروتوكولات علاج المرضى، والتى قد تُهدر الأخطاء الطبية ببعضها مُقدرات القطاع الصحي، ويسعى البرنامج التدريبي إلى الوصول إلى أعلى نسبة استفادة من الأدوية لخدمة المرضى والوصول إلى أعلى نسبة شفاء.