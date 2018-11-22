أخبار مصر | ضبط 620 عملة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 620 عملة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن الوحدة الأثرية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، نجحت فجر اليوم الخميس، في ضبط ٦٢٠ عملة أثرية قبل تهريبها إلى خارج البلاد.
وأوضح "همام"، أن سلطات الجمارك قد اشتبهت في أحد الركاب المغادرين مصر الساعة الثانية فجر اليوم، وبتفتيشه تم العثور معه على مجموعة من العملات والتي اشتبه في أثربتها.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة أثرية من وزارة الآثار لمعاينة المضبوطات، والتي أكدت أثريتهم وتم مصادرتهم لصالح الوزارة طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.
ومن جانبه، قال رمضان حسن مدير عام الوحدات الأثرية بمطار برج العرب والنزهة، ورئيس اللجنة الأثرية المشكلة، إن العملات المضبوطه مصنوعة من البرونز والفضة ويرجع بعضها إلى العصر اليوناني الروماني والعصر البيزنطي والعصر الأموي.
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