أخبار مصر | ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال يوما مضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حركة قطارات البضائع العامة بميناء دمياط خلال يوما مضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب.

وأضاف البيان أنه وصل فى الساعه 1300 من مساء أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1361 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 2000 من مساء أمس ووصل في الساعة 0430 من صباح اليوم القطار رقم 2435 وقام بتحميل 1188 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0800 من صباح اليوم.