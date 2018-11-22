شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مليار جنيه لصرف وجبات التغذية المدرسية لـ11.5 مليون تلميذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تخصيص مليار جنيه لتقديم وجبات التغذية المدرسية لما يقرب من 11.5 مليون تلميذ، لافتا إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر والتى تبلغ 2.5 مليون فرد سنويا، يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن ترشيد الدعم يتيح التوسع في الخدمات المقدمة خاصة في مجالات الصحة والتعليم، كما أنه يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق مشروطية التعليم للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة كما يتم تدريب كوادر العاملين بالإدارات التعليمية ومديريات التضامن لتحقيق المشروطية.

جاء ذلك خلال مشاركتة في جلسة «مشروطية الصحة والتعليم من اجل الاستثمار في رأس المال البشري»، ضمن احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان «من الحماية إلى الإنتاج»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة النضامن الاجتماعي، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وجيفري آدامز السفير البريطاني بالقاهرة، وعدد من المسؤولين.