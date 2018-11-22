شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يعلن عن كشف أثري جديد بالبر الغربي بالأقصر السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بعد غد السبت، تفاصيل كشف أثري جديد بالبر الغربي بالأقصر، وسط حضور إعلامي واسع.

وذكر بيان صادر عن وزارة الآثار، اليوم الخميس، أن وزير الآثار سيقوم باستغلال تواجده في الأقصر، بتفقد عدد من المواقع الآثرية بالمحافظة للوقوف على آليات العمل بها خاصة مع قرب انطلاق الموسم السياحي الشتوي الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أخر كشف أثري أعلنت عنه الوزارة كان أمس الأربعاء، حيث نجحت البعثة الأثرية في الكشف عن نصوص أحد أشهر المعماريين في عصر رمسيس الثاني في منطقة عرب الحصن بالمطرية.