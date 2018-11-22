شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: أكثر من 2.2 مليون أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة».. و88% سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، وبلغ عددهم 24 مليون و835.418 ألف، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 2 مليون و213.219 ألف أسرة.

وقالت «والي» خلال احتفالية الوزارة بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج «تكافل وكرامة» تحت عنوان «من الحماية إلى الإنتاج»، الخميس، إنه بالنسبة للحالة التعليمية للمستفيدين فبلغ عدد الأميين مليون و386.608 ألف بنسبة 62%، وعدد المستفيدين الذين يعرفون القراءة والكتابة 258.885 ألف، والمستفيدين تعليم أقل من متوسط 75.619 ألف، مشيرة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين «تعليم متوسط أو فوق المتوسط» 410.690 ألف، في حين بلغ عدد المستفيدين «تعليم جامعي فأعلى» 20.222 ألف مستفيد، وعدد المستفيدين دون سن التعليم «أطفال ذوى إعاقة» 25.191 ألف.

وبالنسبة للحالة الاجتماعية للمستفيدين، أشارت إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من المتزوجين 2 مليون و13 ألف وعدد المطلقات 28.910 ألف، وعدد الحالات المهجورة 8.865 ألف، كما بلغ عدد المستفيدين من الأرامل 15.562 ألف، فيما بلغ عدد المستفيدين «أعزب» 73.240 ألف مستفيد.

وفيما يتعلق بالمرحلة العمرية لجميع أفراد الأسر المقبولة، أوضحت «والي» أنه بلغ عدد الأفراد من حديث الولادة إلى ما قبل 6 سنوات 2 مليون 119.109 ألف، وعدد الأفراد من

6 سنوات إلى ما قبل 18 سنة 2 مليون 941.387 ألف وعدد الأفراد من 18سنة إلى ما قبل 35 عاما 2 مليون و247.500 ألف فرد وعدد الأفراد من 35 سنة إلى ما قبل 49 عاما مليون و553.580 ألف، وعدد الأفراد من 49 عامًا إلى ما قبل 65 عاما بلغ 339.23 ألف، مشيرة إلى أن عدد الأفراد من 65 عامًا أو أكبر 52.269 ألف.

وأكدت وزير التضامن أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات.

حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .