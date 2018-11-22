شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يسمح لـ86 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، الخميس، قرار وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ44 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. كما نشرت قرارا بالسماح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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