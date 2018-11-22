شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توافق على رد الجنسية المصرية لـ15 شخصًا (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، الخميس، قرار وزارة الداخلية بالموافقة على طلب 15 مواطنا برد الجنسية المصرية إليهم.

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