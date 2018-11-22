شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مليار جنيه لصرف وجبات التغذية المدرسية لـ 11.5 مليون تلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه تم تخصيص مليار جنيه لتقديم وجبات التغذية المدرسية لما يقرب 11.5 مليون تلميذ لافتا إلى أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، تبلغ 2.5 مليون فرد سنويا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف خلال مشاركته فى جلسة " مشروطية الصحة والتعليم من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى " أن ترشيد الدعم يتيح التوسع فى الخدمات المقدمة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم كما أنه يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق مشروطية التعليم للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة كما يتم تدريب كوادر العاملينبالإدارات التعليمية ومديريات التضامن لتحقيق المشروطية.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وجيفرى ادامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.

