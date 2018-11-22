شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة فى البحر المتوسط ونشاط للرياح وتكاثر السحب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط ، حيث حذرت الهيئة من نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط. وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيؤدى لاضطراب بالملاحة البحرية بالبحر المتوسط ، كما تتكاثر السحب الرعدية مما يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة وتدهور الرؤية الأفقية.

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