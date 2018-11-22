شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات برصد مخالفات الدعاية الانتخابية بالانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها بالانتخابات التكميلية فى الدوائر الانتخابية الرابعة، ومقرها مركز طامية" محافظة الفيوم" والثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية، والأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء. وقرر رئيس الهيئة تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل دائرة، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور، او القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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