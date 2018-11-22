شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج السابع من شباب جامعة المنصورة لزيارة مشروع المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق أمس الأربعاء الفوج السابع من طلاب جامعة المنصورة لزيارة مشروع المنصورة الجديدة، ضمن مبادرة " كل يوم جديد" لزيارة طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ بهدف تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة لغرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم، والذي يستمر من حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2018/2019، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى على الشباب فى رفع قيم الولاء والإنتماء لديهم، مضيفًا أنه يحرص على متابعتها للتأكد من نقل كافة المعلومات عن المشروعات القومية التي يقوم الطلاب بزيارتها، وتعريفهم بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية على أرض الواقع، معربًا عن سعادته بردود أفعال الطلاب، وفخرهم بالمشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة، وأوضح أن هناك العديد من الطلاب أكدوا أن هذه الزيارات ساهمت فى تعريفهم بالدور الذى تقوم به الدولة.

وقد تفقد الطلاب مدينة المنصورة الجديدة وآخر تطورات العمل فى المدينة، وما تم من إنشاءات، واستمع الطلاب خلالها لشرح تفصيلى من المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة حول مخطط المدينة التي تحتوي على جميع الخدمات والمرافق اللازمة التي من شأنها توفير الراحة لساكنيها، وتشمل: منطقة لوجستية وخدمية، جامعة إقليمية، جامعة أهلية تابعة لجامعة المنصورة، مراكز بحثية علمية، مدينة طبية، مناطق صناعات تكنولوجية، كورنيش على الطريق بعرض 56 متر، مجموعة من الشواطئ العامة، شبكات صرف صحي ومياه شرب.

وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية يمكنهم الاستفادة منها في الارتقاء بقدرتهم العلمية والتعلمية، والحفاوة التي تم استقبالهم بها، معربين عن تطلعهم إلى تكرار هذه الزيارة مرة أخرى.

من جانبه أشار أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير إلى أن الزيارات التى يقوم بها طلاب الجامعات لـعدد من المشروعات القومية تنظمها الوزارة للعام الثالث على التوالى من خلال مبادرة "كل يوم جديد" ؛ بهدف رفع الوعى الوطنى لدى شباب الجامعات المصرية، وإشراكهم فى خطط التنمية التى تنفذها الدوله، وتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع فى حركة البناء والتعمير.

الجدير بالذكر أن مدينة المنصورة الجديدة هي واحدة من المدن التابعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم بنائها بصدور قرار جمهوري عام 2017 من أجل إقامة مجتمع عمراني جديد، وتقع المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلي في قلب الدقهلية بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة حيث سيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار كهربائي يصل بينهم في أقل من 15 دقيقة.