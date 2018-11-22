شكرا لقرائتكم خبر عن «الزغاريد» تعلو أثناء رسامة الكهنة الجدد يوادي النطرون..والبابا: «لسه ما قلتش حاجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علت أصوات السيدات بالزغاريد أثناء اتمام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقوس رسامة كهنة جدد للخدمة الروحية في عدد من الكنائس في القاهرة والإسكندرية والقدس، وكندا وهونج كونج اليوم الخميس، بمقر دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون بصحراء البحيرة.

وخلال اتمام الطقوس وأثناء قيام إحدى السيدات باستباق البابا بالزغاريد قبل أن يعلن اسم الكاهن الجديد ضحك البابا وقال «أنا لسه ما قلتش حاجة علشان الزغاريد دي».

وتمم البابا تواضروس الثاني طقس سيامة كهنة جدد في درجة القسيسية لتغطية احتياجات الخدمة الكهنوتية بعدد من كنائس القاهرة والإسكندرية والقدس وكندا وهونج كونج، وذلك خلال القداس الإلهي الذي يتولى خدمته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الخميس.

وعقب الرسامة طالب البابا الكهنة الجدد بالسجود أمام الهيكل تبركاً به.