شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، 13 قرارا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وفيما يلي نص القرارات

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