شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تُعنّف مسؤولي «حميات قليوب»: «طلبوا 40 جنيهًا من كل مريض فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن كل مراحل وإجراءات حملة الكشف على «فيروس سي» مجانية.

وعنّفت «زايد» خلال زيارتها لمحافظة القليوبية، الخميس، المسؤولين بمستشفى حميات قليوب بسبب طلب سداد 40 جنيهًا من كل مواطن نظير التحاليل بعد اكتشاف إيجابية التحليل لديهم من خلال حملة «100 مليون صحة».

وكلفت وكيل وزارة الصحة والمسؤولين بالمحافظة برد هذه المبالغ لأصحابها، وأي مبالغ تم تحصيلها خلال الحملة، وطلبت من النائب حسين عشماوي نائب البرلمان بقليوب إبلاغها بما تم بهذا الشأن.

كما استمعت الوزيرة خلال زيارتها لمستشفى حميات قليوب والوحدة الصحية بسنديون وكفر الجمال بالقليوبية للمواطنين أثناء إجراء الكشف حيث طالبت إحدى السيدات من الوزير بتحويل الوحدة الصحية لمستشفى وتوفير التخصصات الأساسية والأطباء لعلاج المرضى.