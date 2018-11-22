شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالعريش (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الخميس، من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدارة قسم ثالث العريش. واستهدفت قوات الأمن العناصر الإرهابية وتبادلت إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتل 7 منهم. كما نجحت قوات الأمن في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مقتلهم، وعثر مع كل تلك العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

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