شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تقيم معرضًا طلابيًا لأصحاب المنتجات اليدوية 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، 30 نوفمبر الجاري، معسكرًا للطلاب أصحاب المنتجات اليدوية والمشتركين ضمن معارض (منتجى) تحت عنوان «Montagy Camp».

وبحسب بيان رسمى للجامعة، الخميس، يستمر المعرض لمدة يوم واحد بهدف اكتساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الايجابية نحو تطوير قدرات ريادة الأعمال في مجال المنتجات اليدوية.

وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس أمناء مركز التطوير الوظيفى إن المركز بصدد إعداد خطة متكاملة لاكتساب الطلاب المشاركين مهارات جديدة في المنتجات اليدوية خاصة في تكنولوجيا المنتجات اليدوية، وإكساب مهارات جديدة حول التسويق الإلكتروني بجانب تبادل الخبرات والمهارات بين المشاركين.