شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على منحة بـ100 ألف ديناركويتي لتمويل دراسة جدوى «زراعة النخيل» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ ١٠٠ ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.