شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار أعمال مكافحة التلوث البترولي بشاطئ «ضي القمر» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، واصلت فرق المكافحة التابعة للهيئة العامة للبترول ومركز مكافحة التلوث البترولي اعمالها في إزالة ومكافحة التلوث البترولي بالزيت الخام بشاطئ ضي القمر برأس غارب بالبحر الأحمر، بعد أن غطي التلوث بالبقع الزيتية مساحات كبيرة من الشاطئ.

كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر قد رصدت تلوثا بتروليا بالزيت الخام بمنطقة شاطئ «ضي القمر» جنوب الشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وذلك بمساحات متفرقة وفور رصد التلوث البترولي قررت وزيرة البيئة تشكيل لجنة فنية للانتقال إلى راس غارب لمعاينة التلوث البترولي الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب والذي يتمثل في البقع الزيتية من الزيت الخام التي غطت مساحة كبيرة من شاطئ ضي القمر على مساحات تغطي طول ٣٠٠ و٥٠٠ متر وبعرض ٣ امتار.

وتم التنسيق مع مركز مكافحة التلوث البترولي للبدء في اعمال المكافحة والسيطرة على البقع الزيتية وتم أخذ عينة من البقع الزيتية لتحليل بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لبيان البصمة الخاصة بالشركة المتسببة في حدوث التلوث لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة في وقوع التلوث، وتشكيل لجنة لتحديد القيمة المالية للاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث بالبقع الزيتية.