شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع عقود 300 مشروع خلايا دواجن «بياضة» للسيدات المعيلات بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللقاء الذي نظمته مؤسسة مصر الخير لتوزيع عقود 300 مشروع لمضاعفة الدخل للسيدات المعيلات بتمويل من بنك مصر وتنفيذ مؤسسة مصر الخير.

من جانبها قالت هدى على مديره مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إن المشروع عبارة عن توزيع 300 خلية دواجن بياضة للمرأة المعيلة بمحافظة المنيا بتمويل من بنك مصر بهدف تحسين المستوى الاقتصادي لتلك السيدات.

وأضافت أن البداية جاءت عن طريق اختيار الحالات عن طريق قسم الأبحاث بالمنيا، بعد عمل مسح للقرى المختارة والتي جاءت ما بين قرى صفانية وبني العلم من مركز العدوة، وقرية أشروبة بمركز بني مزار، وقرة المحرص والشرفيه بملوي، وقد تم توزيع المعدات والمشروع قائم بالفعل واليوم تم تسليم العقود لهن .

وأشاد السكرتير المساعد بجهود مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين المستوى الاقتصادي للمرأة المعيلة، وهو الهدف من المشروع المنفذ عن طريق المؤسسة، متمنيا التوفيق للسيدات المعيلات في نجاح المشروع، مشيراً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً للوقوف بجانب تلك المبادرات التي تهدف إلى رفع الدخل للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين .

حضر توزيع العقود، أحمد صلاح رئيس قطاع الدراسات والتنفيذ بمؤسسة مصر الخير، وهدى على محمد مديره مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وعمرو هاني السعيد نائب مدير عام ببنك مصر، ووائل أحمد عثمان مدير إدارة بمنطقة فروع شمال الصعيد ببنك مصر، وعبدالتواب عبدالرحمن ابراهيم مساعد مدير عام ببنك مصر.