غادة والى: تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من دعم تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015 هو أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقرا والتى تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقرا من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نجح البرنامج خلال هذه الفترة بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة.

وأشارت إلى أن برنامج تكافل قد بدء عام 2018 فى تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج فى تلقى الدعم النقدى والتى تتمثل فى انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل 80% بالإضافة إلى انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة.



جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم .

