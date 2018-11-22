شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يشهد توقيع بروتوكولين للتعاون مع جامعة حلوان فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وجامعة حلوانوبروتوكول آخر للتعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وجامعة حلوان بديوان عام الوزارة للتعاون فى مجالات متعددة.

أشار "العصار" إلى أن البروتوكول الموقع بين جامعة حلوان والهيئة القومية للإنتاج الحربى يهدف إلى تدعيم مجالات التعاون المشترك من خلال المشاركة فى توريد احتياجات الجامعة من معدات وآلات وأجهزة وتجهيز وبناء مستشفى الجامعة وإقامة معرض لمنتجات شركات ووحدات الإنتاج الحربى داخل الجامعة لخدمة الموظفين والطلبة وإعداد بحوث خاصة بتطوير بعض منتجات شركات الإنتاج الحربى بالتعاون مع كلية الهندسة التابعة للجامعة.

ويهدف بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة حلوان إلى التعاون فى تنفيذ المشروعات البحثية والتطبيقية التى تساهم فى تنمية المجتمع المصرى وكذا الإشراف على الرسائل العلمية لمرحلتى الماجستير والدكتوراه والتعاون فى مجالات التدريب الخاص بطلاب جامعة حلوان باستغلال إمكانيات المراكز التدريبية والعلمية والبحثية والمعامل والورش المختلفة التابعة لقطاع التدريب ومركز التميزالعلمى والتكنولوجى ومركز نظم المعلومات والحواسب التابعين لوزارة الإنتاج الحربي وكذا شركات الإنتاج الحربي من خلال تنفيذ الزيارات العلميةلزيادة مهارات المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل على أرض الواقع.

ومن جانبه أعرب الدكتور/ ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان عن ثقته في نجاح تنفيذ بنود هذين البروتوكولين حيث يتوفر لوزارة الإنتاج الحربيإمكانيات تصنيعية ومراكز بحثية وتدريبية متميزة في المجالات التكنولوجية والهندسية والكفاءات البشرية ولما تنفرد به جامعة حلوان عن باقي الجامعاتالمصرية حيث تضم (21) كلية و(60) وحدة ذات طابع خاص بالإضافة إلى تفردها في بعض البرامج الأكاديمية وامتلاكها لموارد بشرية ذات خبراتمتميزة في المجالات العلمية المختلفة.

وأضاف أن مراحل التدريب ستشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحملة الرسائل العلمية إلى جانب الاهتمام بالأفكار المبتكرة والبناءة التى يمكنتحويلها إلى مشروعات ومخرجات صناعية وتطبيقية لخدمة المجتمع وكذا الاهتمام بالأنشطة الطلابية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتىتساهم فى تنمية المجتمع الجامعى.