أخبار مصر | تعيين 2817 باحثا عن العمل.. وقياس مستوى مهارة 2253 بالقليوبية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين 2817 باحثا عن العمل.. وقياس مستوى مهارة 2253 بالقليوبية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم، 8135 شابا باحثا عن العمل، وبلغ المعينون من خلال كعوب العمل المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2817 معينا، فضلا عن توفير 221 فرصة عمل بمصانع وشركات المحافظة ، بالإضافة إلي ترشيح 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرا بذلك من فتحي دسوقي وكيل الوزارة، مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2253 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2274 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة.

وتابع أنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 60 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 25 مؤهلات عليا، و33 متوسطة، و2 فوق المتوسطة، فضلا عن 5 عقود بالأردن.

وفي مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 14 ألفا و436 عاملا، وقد تم صرف 305 ألاف و800 جنيه، منهم 303 ألاف و600 جنيه، للمناسبات والأعياد، و2200 جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية لـ 1448 مستفيدًا، كما بلغ إجمالي الحاصلين على شهادة أمان 58 شهادة ليصبح إجمالي الشهادات المحررة 1258 شهادة، وذلك خلال أكتوبر الماضي.

كما تم التفتيش على 398 منشأة في مجال التفتيش بالسلامة والصحة المهنية، وحررت محاضر مخالفات لـ207 منشأة، فضلا عن التفتيش على 816 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 347 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وبلغ عدد الشكواى المقدمة في مجال علاقات العمل 152 شكوى، تم تسوية 9 وديا، و48 أحيل للقضاء، وما زال 72 شكوى تحت البحث، وتم حفظ 23 شكوى.