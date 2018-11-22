مصر | الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل محل بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل محل بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في عقار بشارع الجامع بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، دون إصابات.

وتبين أن سبب الحريق يرجح أن ماسا كهربائيا بالمحل بالطابق الأرضي بمنزل عائلة الصياد، أدى لاشتعال النيران وامتدادها لعقار مجاور، وأن الحريق لم يسفر عن سقوط مصابين أو وفيات، باستثناء بعض حالات الاختناق جراء الدخان الكثيف من الحريق، وتم إسعافهم بواسطة رجال الإسعاف المتواجدين بمحيط مكان الحريق، مشيرا إلى أنه تم فصل الكهرباء عن المنزل المشتعل ما ساهم في سرعة إطفائه ومنع تجدد اشتعال النيران.

وكانت غرفة العمليات بالحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من النجدة يفيد نشوب حريق كبير في محل بمنطقة المنيرة في إمبابة، على الفور تحركت الحماية المدنية بالجيزة بانتقال 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده ووصوله للعقارات والمنازل المجاورة.