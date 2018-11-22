مصر | زحام مروري بمحور الثورة بسبب انقلاب مقطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري بمحور الثورة بسبب انقلاب مقطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محور الثورة، صباح اليوم الخميس، توقف الحركة المرورية بسبب انقلاب سيارة بمقطورة محملة بـ«سن أسفلت» أمام القادم من السويس ومتجه لمصر الجديدة ومنزل الدائري. وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لمكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة أمام السيارات. وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

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