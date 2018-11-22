مصر | إغلاق جزئي بكوبري الجلاء بالدقي بسبب أعمال إصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جزئي بكوبري الجلاء بالدقي بسبب أعمال إصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت اليوم الإدارة العامة للمرور، كوبري الجلاء جزئيا أمام حركة المرور لمدة 3 أيام، في الاتجاهين؛ بسبب أعمال إصلاح فواصل الكوبري، ووجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة، بتعيين الخدمات المرورية وتسيير حركة السيارات طوال تلك الأيام.

وقال مصدر أمني، إن ذلك يأتي بسبب أعمال إصلاح فواصل حديدية وتجديد طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري، وتستغرق عدة أيام، بدءًا من منتصف ليل الخميس.

وأضاف أن الإدارة عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي أعطال أو تكدسات مرورية خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.