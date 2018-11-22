مصر | تحرير 570 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 570 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1675 مخالفة انتظار خاطئ، 112 بدون قيادة، 352 بدون تسيير، 570 متنوع، 1932 نـمــوذج 125، 65 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 105 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

