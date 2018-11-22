مصر | التحريات الأولية تكشف عن سبب حريق محل ملابس بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات الأولية تكشف عن سبب حريق محل ملابس بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران، بمحل ملابس بمنطقة إمبابة.

كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، باندلاع النيران بمحل ملابس بمنطقة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 6 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.