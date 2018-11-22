مصر | حبس 6 متهمين بينهم ابنة خيرت الشاطر في الانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 6 متهمين بينهم ابنة خيرت الشاطر في الانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عائشة الشاطر و5 آخرين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.
وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
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