مصر | حبس 3 عاطلين بتهمة للاتجار في المخدرات بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 عاطلين بتهمة للاتجار في المخدرات بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس 3 عاطلين بينهم مسجلين مخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة

وكما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحديد نوع المخدر.

وكانت مباحث قسم عين شمس تمكنت من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بعد ورود معلومات عنهم تفيد باتجارهم في مخدر الفودو، وأن من بين المتهمين مسجلين بالاتجار في المواد المخدرة.

وتبين بعد فحص المعلومات صحتها وأن كل من "محمد.ف" 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، و"وسام.م" 18 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، و"أيمن.م" 17 سنة، عاطل، أثناء تواجدهم بمنطقة عين شمس.

وبخروج مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليهم، وضبط بحوزتهم كمية من الفودو المخدر وزنت 1.106 كيلو، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما، مبلغ مالي 485 جنيها، 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى، من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع.