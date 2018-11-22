شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الكذب».. انكشاف حيل وألاعيب «إعلام الإخوان الأسود» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«صناعة الكذب»، آخر فصول الإفلاس داخل جماعة الإخوان المسلمين الممزقة داخليًا منذ حظرها في مصر، فالجماعة المتخبطة لا تكف عن اختلاق الأزمات وقلب الحقائق في محاولة للوقيعة بين الشعب المصري وحكومته، على أمل العودة إلى مواسم الفوضى والرجوع بالمسيرة إلى المربع صفر.

تحتضن الدول الداعمة للإرهاب أبواق الجماعة وأذرعها الإعلامية، وتغدق على العاملين في قنواتها بأموال شعوبها مقابل صناعة الكذب وإذكاء الصراعات؛ فتارة يلعبون على وتر الغلاء وارتفاع الأسعار، وأخرى يعرجون على الأوضاع الأمنية في محاولة للنيل من جيش مصر وشرطتها.

على الجانب الآخر، لم يجزع الشعب المصري أمام حقيقة ارتفاع كلفة الحياة، مدركا حتمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، غير عابئة بتراجع رصيدها عند محدودي الدخل، فيما يتجه نظرها نحو هدف بعيد، هو انتشال الاقتصاد المصري من كبوته واجتياز المرحلة الصعبة.

فشلت محاولات الجماعة وإعلامها الأسود وداعميها في إحداث الوقيعة بين الشعب وحكومته، وساهمت الإجراءات الحكومية في التخفيف نسبيا عن كاهل المواطنين، فيما بدأت الإجراءات الاقتصادية تؤتي أكلها من واقع شهادات دول العالم والمؤسسات الاقتصادية العالمية التي أثنت على التجربة المصرية.

لا تكف الجماعة عن مسعاها القديم في تشويه الصورة وتهييج مشاعر الجماهير كلما سنحت الفرصة لذلك. الإعلامي محمد ناصر يعطي مثالًا حيًا على مساعي تزييف العقول، حيث لجأ إلى التقليب في الدفاتر القديمة ونفض عنها غبار السنين لسردها على هواء برنامجه بوصفها «وقائع حية».

اعتمد «ناصر» خلال حلقة برنامجه في 13 نوفمبر الجاري على تقرير للبنك الدولي يقول إن «كثرة التشريعات في مصر ولدت الفساد»، ولكن تاريخ التقرير الظاهر على شاشة برنامجه فضح كذبه، حيث يعود التقرير إلى نهاية عام 2014.

في المقابل، أعلن البنك الدولي في تقرير بعنوان «الإصلاحات وخلق الوظائف»، نهاية أكتوبر الماضي، أن «القاهرة نفذت أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الأعمال منذ 10 أعوام، وإن كان لا يزال عليها بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطور والإصلاح».

أكد البنك الدولي، في بيان صادر في 13 نوفمبر الجاري، نجاح الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي المصري، مضيفًا أن «التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل بالتزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص».

مرة أخرى يعود إعلام الجماعة للإيهام بأن «أجهزة الأمن المصرية غير قادرة على حماية شعبها»، والحقيقة تقول إن الجيش المصري منذ إعلان العملية الشاملة سيناء 2018 أحكم سيطرته الكاملة على سيناء التي تحولت إلى بؤرة إرهابية فور سقوط حكم الجماعة منتصف 2013.

واختفت من المشهد المصري حوادث الإرهاب منذ بدء العملية الشاملة، ولم يعكر صفو الأجواء المستقرة سوى الحادث الغادر الذي استهدف حافلات كانت تقل أقباطا مصريين إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا مطلع نوفمبر الجاري، الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والضحايا.

لم يجد الإعلام الكاذب حرجًا في إنكار مبادرات وزارات التموين والداخلية والدفاع لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن نظائرها في الأسواق للتخفيف على محدودي الدخل، ووصفها بـ«الحملات الوهمية»، وجاء الرد هذه المرة من بعض المواطنين الذين أكدوا كذب الجماعة وإعلامها الأسود.