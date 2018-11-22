شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 3138 وحدة «إسكان اجتماعي» بأسوان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، الخميس، الانتهاء من تنفيذ 3138 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتم تخصيص 2115 وحدة سكنية، والتعاقد مع 1756 مواطنا، وتسليم 822 وحدة سكنية.

وقال رشاد: «تم ويجرى تنفيذ 46 مشروعا خدميا، وتشمل خدمات إدارية، وخدمات أمنية، وخدمات تجارية، وخدمات تعليمية، وخدمات دينية، وخدمات صحية، وخدمات عامة».

وأكد أن العمل يتم في منطقة الشريط السياحي بالمدينة، وهناك متابعة مستمرة من مسؤولي الهيئة للمشروع، الذي من المقرر أن يكون واجهة سياحية جديدة لمحافظة أسوان«.