شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي طوخ يستقبلون وزيرة الصحة بالزغاريد و«تسلم الأيادي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي قرية كفر الجمال بطوخ، الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالزغاريد والتصفيق وأغنية «تسلم الأيادي»، أثناء زيارتها للوحدة الصحية بالقرية، في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزيرة، للاطمئنان على سير وتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة»، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وتحدثت الوزيرة خلال تفقدها للوحدة مع بعض الأطباء وطاقم التمريض، وسألتهم عن المعوقات التي تقابلهم وعما إذا كانوا يتعرضون لمشكلات أم لا، وأكد جميع العاملين بالوحدة الصحية تفانيهم في العمل وكيف أن المبادرة ساهمت إلى حد كبير في زيادة وعي الأهالي بالقرى بضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية والاطمئنان على أنفسهم ضد هذا المرض اللعين.

وأثناء الزيارة، التقت الوزيرة بإحدى السيدات المسنات أثناء أخذ عينة منها للتحليل لـ«فيروس سي»، حيث قامت الوزيرة بملاحظة العينة وفحصها، ووجدت أن سكر العجوز غير مستقر وطلبت من العاملين بالوحدة قياس السكر لها مرة أخرى وإعطائها العلاج اللازم، ثم توجهت الوزيرة بعد ذلك لاستكمال زيارتها لبعض الوحدات الصحية في القليوبية.

أهالي طوخ يستقبلون وزيرة الصحة بالزغاريد

أهالي طوخ يستقبلون وزيرة الصحة بالزغاريد

أهالي طوخ يستقبلون وزيرة الصحة بالزغاريد