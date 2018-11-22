شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، صلاة القداس الإلهي بمقر دير الأنبا بيشوى في وادي النطرون. وشارك البابا الصلاة أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية المشاركين فى سيمنار المجمع المقدس السادس والذى اختتم أعماله أمس على مدار 3 أيام. وعقب الصلاة يقوم البابا بعمل رسامات كهنة جدد لإيبارشيات الكنيسة بالمهجر.

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