شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره البلغارى فى مستهل زيارته إلى العاصمة صوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، فى مستهل زيارته إلى العاصمة صوفا، مع وزير الخارجية البلغارى لبحث تعزيز العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورة لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية بلغاريا.

كان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد أكد إن زيارة شكرى تأتى لاستثمار الزخم الذى توّلد فى أعقاب الزيارة الناجحة، التى قام بها رئيس الوزراء البلغارى "بويكو يوريسوف" للقاهرة أكتوبر الماضى، والتى شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرّى خارجية البلدين.

وأوضح حافظ، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى خلال الزيارة بكل من الرئيس البلغارى، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية.