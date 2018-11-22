شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بكورنيش النيل اتجاه المعادى بسبب كسر ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب كسر ماسورة مياه أمام قسم مصر القديمة بكورنيش النيل، فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق للمتجه إلى آثر النبى والمعادى وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور، فيما انتقلت سيارتى شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بكورنيش النيل بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.