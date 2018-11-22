أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد مبادرة فيروس "سي" في مركز الجمال بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد مبادرة فيروس "سي" في مركز الجمال بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، في "مركز صحة الجمال".

تأتي هذه الزيارة، لمتابعة سير عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، بمحافظة القليوبية.

واطمأنت على سير العمل بالوحدة، وتأكدت من تسجيل كافة بيانات المواطنين على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، لافتة إلى مسح ٤٣٣١ حالة بتحقيق نسبة 90% من مستهدف سكان قرية الجمال.

وأوضحت أن نظام العمل يكون من خلال فرقتين صباحي و٢ مسائي من بينهم فرقة طائرة عن كل فترة لتغطي المناطق النائية بالقرية وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتباجات الخاصة.