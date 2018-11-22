أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 3 أعوام على "تكافل وكرامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 3 أعوام على "تكافل وكرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة والذي يعد من أهم البرامج التي تطبقها الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ لتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر والفئات المستفيدة ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر والانتقال من الحماية إلى الانتاج، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية، عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة ونتائج تقييم الأثر الدعم النقدي علي حياة المستفيدين، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء وممثل البنك الدولي.

وستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر، مناقشة مشروطية الصحة والتعليم من أجل الإستثمار في راس المال البشرى بمشاركة وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، إلى جانب عرض لدراسة عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

كما تشهد الجلسة الثانية دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز سوق العمل.