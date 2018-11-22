شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات توعية طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات؟"، أيد غالبية القراء تكثيف حملات توعية طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات. وأيد 92% من القراء تكثيف حملات توعية طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات، بينما رفض 7% من القراء تكثيف حملات توعية طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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