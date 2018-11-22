شكرا لقرائتكم خبر عن «بالدراجة والصور».. عم حنفى يطوف شوارع المحروسة لتثقيف الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثقافته الكبيرة وقراءته المتعددة جعلته يحمل على عاتقه همّ تثقيف الشباب، وتعريف العامّة بتاريخهم العريق باستخدام دراجته.

حنفى محمود إبراهيم، 78 عامًا، موظف بالمعاش، لا يشغله منذ أن تقاعد من عمله بوزارة الزراعة سوى تعليم الشباب التاريخ وتعريفهم بأهم الشخصيات التاريخية والسياسية والفنية، من خلال صور معلقة على دراجته التى يطوف بها شوارع المحروسة.

على الرغم من حصول حنفى على الشهادة الابتدائية إلا أنه واظب على القراءة والتعلم، حتى أصبح عنده مخزون ثقافى كبير يريد أن ينقله للأجيال القادمة، يقول حنفى: «مينفعش الناس تفضل عايشة كده وخلاص».

لدى حنفى أربعة أبناء، ويضيف: «قمت بتعليمهم التاريخ كما ينبغى أن يتعلموه، وكل همى الآن أن يعرف الشباب تاريخ بلادهم الملىء بأشياء كثيرة جدا تجعلنا نفتخر، ويستطيعوا تقييم الأمور».

يكمل حنفى: «كنت فى طفولتى أتردد على دور السينما، أشاهد الأفلام التى تهتم فقط بالتاريخ، وأقرأ الكتب التاريخية، وبعد أن تفرغت راودتنى فكرة وهى أن أسير بدراجتى معلقا عليها العديد من الصور التاريخية، وأقوم بعرضها على الشباب».

يختار حنفى مناسبات سياسية وتاريخية للنزول، كذكرى السادس من أكتوبر، وثورة 30 يونيو، وذكرى الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ويطلب من أحد مراكز الطباعة صورا معينة للشخصيات التى يقوم بشرحها للناس، لطباعتها وتعليقها على اللوحة الموجودة على الدراجة. يقول حنفى: «أسير فى الشوارع والكثير من الناس يعرفوننى، وهذا شىء يسعدنى، ولا أغضب من أولئك الذين يسخرون منى، وأنا أشرح، فهناك الكثيرون يشجعوننى بسبب استفادتهم ويعرفون معلومات كانوا يجهلونها». لا يحدد حنفى وجهته، فهو يسير فى كثير من شوارع القاهرة، ويقف عند أى شخص يبدى اهتماما بما يحمله حنفى، شاب أو شابة أو سيدة أو رجل كبير أو حتى طفل، ومن بين الشخصيات العالمية التى يحكى عنها حنفى، هتلر وروميل ومنتجومرى والرئيس الفرنسى الأسبق شارل ديجول.

وعن علاقته بالفن، يقول: «أحب الفنانين القدماء، وأعشق إسماعيل ياسين، وأذهب إلى منزله كل عام فى ذكرى وفاته، وأعلق صورًا له أمام بيته، وفاءً لما قدمه لنا من أفلام كانت ومازالت تسعدنا حتى الآن».