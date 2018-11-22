شكرا لقرائتكم خبر عن "أكديما": نسعى لاستكمال نواقص الأدوية الحيوية بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ألف غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية المملوكة للدولة، أن المجموع تسعى إلى استكمال نواقص الدواء بالسوق المحلى، مؤكدة أن استراتيجية المجموعة مبنية على سد احتياجات الدولة من الأدوية الحيوية .
وأضافت الدكتورة ألفت غراب، لـ"الخليج 365"، أنه يتم التشاور حول تصنيع الأدوية الحديثة محليًا وعدم الاعتماد على المنتجات المستوردة، مؤكدة أن هناك تحالفًا من شركات المجموعة للدخول فى مجال تصنيع الأدوية الحديثة والمتطورة لعلاج الأورام .
وأوضحت، أن المجموعة تبحث عن فرص للاستثمار عالمياً لزيادة النقد الأجنبى للبلاد .
شكرا لقرائتكم خبر عن "أكديما": نسعى لاستكمال نواقص الأدوية الحيوية بالسوق المحلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .