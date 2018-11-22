مصر | عاجل.. الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمحل في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمحل في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلى الفور أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتقال وحدات الحماية المدنية.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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