مصر | عاجل.. الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمحل في إمبابة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلى الفور أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتقال وحدات الحماية المدنية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.