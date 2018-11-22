شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لرفع الظلم التاريخى وتخصيص مقعدين دائمين بمجلس الأمن لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر فى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول «مسألة التمثيل العادل فى مجلس الأمن»، والتى شهدت مشاركة واسعة فى ضوء الأهمية التى يحظى بها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن لدى أعضاء المنظمة كافة.

وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر ملتزمة بشكل قوى بالموقف الأفريقى الموحد على النحو المنصوص عليه فى توافق «أوزلينى» و«إعلان سرت»، بما فى ذلك تخصيص مقعدين دائمين على الأقل بجميع الصلاحيات و5 مقاعد غير دائمة لأفريقيا، لافتًا إلى أن تزايد رقعة التأييد للموقف الأفريقى دليل واضح على الإدراك المتزايد من جانب أعضاء الجمعية العامة لأهمية رفع الظلم التاريخى الواقع على القارة الأفريقية، بما يمكّنها من القيام بدورها المستحق كشريك كامل فى اتخاذ القرار فى أعمال المجلس. وأشار إلى أهمية الاستجابة للمطلب المشروع للدول العربية بالتمثيل العادل فى مجلس الأمن الموسع، وذلك من خلال مقعد دائم بجميع الصلاحيات فى أى توسيع مستقبلى بتلك الفئة.

وأوضح أنه لا إصلاح حقيقياً لمجلس الأمن دون معالجة الخلل الهيكلى المتمثل فى هيمنة الأعضاء الدائمين على أعماله، نتيجة لاستئثارهم بحق النقض، وهو ما يؤكد صحة الموقف الأفريقى الموحد الذى يطالب من حيث المبدأ بإلغاء حق النقض، ولحين تحقيق ذلك؛ فإنه يتوجب أن يحصل الأعضاء الدائمون الجدد على جميع صلاحيات العضوية الدائمة بما يحقق «عدالة التمثيل».