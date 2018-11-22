شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الشامل» يبدأ بـ48 مستشفى نموذجياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، اجتماعه الأسبوعى، أمس، لاستعراض عدد من الملفات. وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، الإجراءات الجارى اتخاذها لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، والذى يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى بكل محافظة، ليكون نواة نظام التأمين الصحى الشامل، ويقوم بدور الإحالة عند تطبيقه، حيث ستقدم تلك المستشفيات حزمة من الخدمات الطبية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم اختيار 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية، منها 29 تابعة للوزارة، و19 تابعة لوزارة التعليم العالى.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح الرئيسية لخطة تطوير الجمارك، والتى تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة، بتوفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، وتحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة. وقال «معيط» إن التطوير يشمل أيضاً تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية. وأضاف أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن جميع الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل المصلحة، وأحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.

ووافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادث الإرهابى، الذى استهدف أتوبيساً كانت تستقله بعض الأسر القبطية، فى 2 نوفمبر الجارى، خلال عودتهم من زيارة دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، كما وافق على صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، والمصابين بعجز كلى، و50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات، وصرف معاش استثنائى 1500 جنيه للمستحقين، و2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة فى المستشفيات.