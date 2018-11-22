أخبار مصر | "العلميين" بقنا تنظم ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع النشئ في السن المبكرة والمراهقين" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلميين" بقنا تنظم ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع النشئ في السن المبكرة والمراهقين" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحاضر بالندوة الدكتور عماد حمدان خبير الاستشارات الأسرية والتنمية البشرية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الفرع، ولفيف من المجتمع القنائي واسر العلميين بقنا.
كما حضر أمين عام المجلس القومي للمرأة بقنا وبعض القيادات النسائية من المجلس القومي للمرأة بقنا أيضًا، ولاقت الندوة استحسانا من جميع الحاضرين لما فيها من معلومات قيمه تفيد في تكوين اسرة متماسكة وفقا لسبل التربية الحديثة.
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