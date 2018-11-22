أخبار مصر | "العلميين" بقنا تنظم ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع النشئ في السن المبكرة والمراهقين" (صور)

تحت رعاية نقيب العلميين بقنا وإشراف ممثل لجنة المرأة بالفرع.

عقد أمس الأربعاء، ندوة في التنمية البشرية بعنوان "كيفية التعامل مع النشيء في السن المبكرة والمراهقين وطرق التحكم في الانفعالات"

وحاضر بالندوة الدكتور عماد حمدان خبير الاستشارات الأسرية والتنمية البشرية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الفرع، ولفيف من المجتمع القنائي واسر العلميين بقنا.

كما حضر أمين عام المجلس القومي للمرأة بقنا وبعض القيادات النسائية من المجلس القومي للمرأة بقنا أيضًا، ولاقت الندوة استحسانا من جميع الحاضرين لما فيها من معلومات قيمه تفيد في تكوين اسرة متماسكة وفقا لسبل التربية الحديثة.